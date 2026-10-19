Überschwemmungen

In Spanien stehen viele Straßen unter Wasser. (Europa Press / IMAGO / Germán Lama)

In den Provinzen Valencia und Alicante standen Straßen, Häuser und Campingplätze unter Wasser. Nach Angaben der Behörden starben zwei Menschen infolge der Unwetter. Einige Menschen saßen laut Fernsehberichten in überfluteten Gebäuden fest und warteten auf Dächern auf ihre Rettung. Rettungseinsätze aus der Luft wurden vorbereitet. Die Regionalregierung rief die zweithöchste Notfallstufe aus.

In mehr als 40 Gemeinden der Provinzen Valencia und Alicante fiel der Unterricht aus. Auf der spanischen Insel Mallorca wurde die höchste Sturm-Warnstufe ausgerufen. Viele Flüge sind ausgefallen, der Schulunterricht für heute wurde abgesagt. Auch auf den Baleareninseln Ibiza und Menorca wurden zahlreiche Flüge gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.