Offenbar erneute Huthi-Attacke

Rauch nahe dem Flughafen von Riad (Archivbild) (IMAGO / Xinhua / Luo Chen)

Nach Angaben von US-Außenminister Rubio ist unter den Todesopfern auch ein amerikanischer Staatsbürger. Präsident Trump nannte die Attacke auf den Flughafen inakzeptabel. Er prüfe derzeit, ob die USA Saudi-Arabien im Kampf gegen die jemenitische Huthi-Miliz unterstützen sollten. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen hatten die Huthi eine Rakete auf den Flughafen abgefeuert. UNO-Generalsekretär Guterres teilte mit, man verurteile die Attacke aufs Schärfste.

Das Auswärtige Amt in Berlin rät von der Nutzung des Flughafens in Riad ab. Vergleichbare Warnungen veröffentlichten weitere Länder. Der König-Khalid-Flughafen war zuletzt mehrfach das Ziel von Angriffen. Hintergrund ist eine militärische Eskalation zwischen den vom Iran unterstützten Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Nachbarland Jemen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.