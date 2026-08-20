Russischer Angriffskrieg

Mehrere Tote bei russischem Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Francisco Seco/AP/dpa)

Nach jüngsten Angaben von Bürgermeister Klitschko gab es mindestens zwölf Todesopfer und 34 Verletzte. Demnach wurden Wohngebäude und Lagerhallen getroffen. Die ukrainische Armee erklärte, Russland ⁠habe mit dutzenden ballistischen Raketen, Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und fast 170 Drohnen attackiert. Die meisten Marschflugkörper und Drohnen seien abgefangen worden, die Raketen jedoch nicht.

Aus Russland wurden wiederum ukrainische Drohenangriffe gemeldet. Ein Ziel war nach Behördenangaben ein Industriekomplex in der Stadt Nischnekams in der Region Tatarstan, an dem es Schäden gab. Bei einer weiteren Attacke in der Nähe des russischen Schwarzmeerhafens Taman entstand ein Brand in einem Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.