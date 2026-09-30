Kraftstoff-Preise

Die Preise für Benzin und Diesel sind infolge der Konflikte im Nahen Osten stark gestiegen. (picture alliance / Micha Korb)

Die neuerliche Senkung von Energie- und Mehrwertsteuer werde ab dem 1. Oktober um Mitternacht ohne Einschränkungen und Aufschläge weitergegeben - wie schon im Mai und Juni, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Küchen. Dies sei eine Folge des intensiven Wettbewerbs von 14.000 Tankstellen in Deutschland.

Allerdings waren beim Tankrabatt im Mai und Juni unter anderem das Ifo-Institut, die Monopolkommission und auch das Bundeskartellamt zu dem Schluss gekommen, dass der Rabatt weitgehend, aber nicht zu 100 Prozent weitergegeben wurde. Der Tankrabatt beträgt 16,7 Cent pro Liter.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.