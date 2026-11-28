Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin bei ihrem Kurzprogramm. (Hiro Komae / AP / dpa )

Hase und Volodin hatten zuvor bereits den Grand Prix "Skate America" in den USA gewonnen. Vom 10. bis 12. Dezember treten die sechs besten Paare aus allen Wettbewerben im chinesischen Chongqing gegeneinander an. Mit dabei ist auch das zweite deutsche Duo, Annika Hocke und Robert Kunkel. Diese hatten sich mit dem Sieg bei der Finlandia Trophy zuletzt ebenfalls qualifiziert. Minerva Hase und Nikita Volodin hatten das Grand-Prix-Finale 2023 und 2024 gewonnen.

Die Saisonhöhepunkte der Eiskunstläufer steigen Ende Januar bei der EM in Lausanne in der Schweiz und im März bei der WM in Tampere/Finnland. Dort wollen Hase/Volodin ihren WM-Titel verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.