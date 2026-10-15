Mögliche AfD-Regierung

Forschungsministerin Bär warnt vor Folgen einer möglichen AfD-Regierung. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Brandt)

In Sachsen-Anhalt gebe es viele wichtige Einrichtungen, allen voran die Bauhaus Stiftung und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, sagte die CSU-Politikerin der Funke Mediengruppe. Sollte die Förderung gestrichen werden, müsste möglichst viel Personal an den Universitäten in anderen Bundesländern aufgefangen werden, so Bär. Das sei nicht einfach, aber man lasse die Wissenschaft nicht hängen, sagte die Ministerin.

In der vergangenen Legislaturperiode hatte die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt zum Beispiel das Bauhaus als "Irrweg der Moderne" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.