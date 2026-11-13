Niederlande steuern auf Minderheitsregierung zu. (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Er rief am Morgen die Spitzen seiner beiden Koalitionspartner zu Krisengesprächen zusammen. Eine Auseinandersetzung über eine Steuerreform hatte die Regierung gestern Abend an den Rand des Scheiterns gebracht. Jettens linksliberale Partei D66 und der christdemokratische CDA hatten sich mit der Opposition auf eine zusätzliche Abgabe für Menschen mit hohem Vermögen verständigt. Der dritte Koalitionspartner, die rechtsliberale VVD, lehnt das Paket jedoch ab. Dennoch war es im niederländischen Parlament mit knapper Mehrheit verabschiedet worden. Ministerpräsident Jetten strebt nun einen Neuanfang der Koalition an, die erst vor knapp neun Monaten gebildet worden war.

Sollte die Koalition zerbrechen, dürfte es schwer werden, eine neue mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Das Parlament ist zersplittert und zählt nun 17 Fraktionen. Neuwahlen werden von den meisten Parteien abgelehnt, da sie eine erneute Phase des Stillstands befürchten.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.