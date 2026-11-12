Bundeshaushalt 2027

Ministerpräsidenten bestehen auf geringerer Stromsteuer

Die Ministerpräsidenten haben die Bundesregierung aufgefordert, die Stromsteuer für alle zu senken. Der Koalitionsausschuss müsse dafür kommende Woche eine Lösung finden, sagte der rheinland-pfälzische Regierungschef und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Schnieder. Der CDU-Politiker bezeichnete es als "empörend", dass sich CDU und SPD nicht auf die im Koalitionsvertrag festgelegte Senkung der Steuer geeinigt hätten.