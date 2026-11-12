Bundeshaushalt 2027

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, ebenfalls CDU, sagte, Strom müsse für alle dauerhaft bezahlbarer werden. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hätten sich gemeinsam dafür ausgesprochen, die Stromsteuer für Unternehmen wie auch für Privathaushalte zu senken. Daran hielten sie fest.
Union und SPD hatten gestern in ihren Haushaltsgesprächen wichtige Finanzprobleme klären können. Die Gegenfinanzierung einer Stromsteuer-Senkung gelang jedoch nicht.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.