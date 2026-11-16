Manuela Schwesig (SPD) will für eine weitere Amtszeit die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern anführen. (Jens Büttner/dpa)

Am Wochenende hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung auf Basis ihrer Verhandlungsergebnisse beschlossen. Die erste rot-rot-grüne Koalition des nordöstlichen Bundeslandes verfügt in dem neu gewählten Landtag über 39 Sitze. Die AfD als einzige Oppositionspartei stellt 32 Mandate. Die CDU war bei der Wahl am 20. September an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Damit sind die Christdemokraten erstmals seit Gründung ihrer Partei nicht in einem Landesparlament vertreten. Schwesig ist seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Ihre SPD stellt in der neuen Landesregierung fünf Ministerposten. Die Linke erhielt zwei Ministerien, die Grünen eines.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.