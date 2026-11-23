Kokain wird immer häufiger konsumiert. (IMAGO / Zoonar)

2017 war es demnach noch jede 15 Behandlung. Zudem sei ein Trend hin zu synthetischen Opioiden zu beobachten, sagte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, in Berlin. So konsumierten vor allem junge Menschen vermehrt Ketamin. Das eigentlich medizinisch eingesetzte Betäubungs- und Schmerzmittel könne je nach Dosis halluzinogene Effekte und starke Veränderungen von Wahrnehmung, Körpergefühl und Bewusstsein auslösen. Laut Streeck werden Ketamin und andere Drogen vermehrt über soziale Medien und Messenger angepriesen. In Songs und Clips finde eine Verharmlosung des Konsums statt, was problematisch sei.

Der CDU-Politiker beklagte zudem, dass das Hilfesystem noch zu stark nach einzelnen Substanzen organisiert sei und nicht ausreichend auf den wachsenden Mischkonsum eingehe.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.