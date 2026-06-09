Konkret geht es um die Nachmittagsbetreuung für Schulkinder. Darunter seien 52 Fälle wegen des Verdachts auf sexualisierte Gewalt, sagte Bürgermeister Grégoire. Er kündigte die Einrichtung einer Untersuchungskommission an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit an rund 110 Vorschulen, Grundschulen und Kindertagesstätten.
Vergangene Woche hatte die Nationalversammlung einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Kontrolle für Betreuungspersonal an Schulen verschärft werden soll. Auslöser waren zahlreiche Missbrauchsfälle an einer katholischen Schule in Südwestfrankreich.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.