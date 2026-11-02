Neue Kulturallianz

Der Eingang des Museum of Modern Art, MoMA, in New York (picture alliance / dpa / Foto: Felix Hörhager)

So sollen Ausstellungen und Programme gemeinsam entwickelt und Kunst gegenseitig ausgeliehen werden. Betont wird, dass jede Institution ihre Unabhängigkeit und Identität behält. Die gemeinsame Sammlung umfasst dann hunderttausende Objekte und etliche Archive. Alle drei Museen widmen sich der Kunst ihrer Zeit und engagieren sich für lebende Künstler. Mit der Allianz sollen Fähigkeiten gebündelt werden, um das Erleben von Kunst in einer vernetzten Welt zu erweitern, heißt es.

Der Präsident des Centre Pompidou, Laurent Le Bon, sagte: "Wenn alles gut geht, werden wir mehr sein als die Summe unserer Teile, ich denke, das ist etwas ganz Neues".

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.