Der mongolische Präsident Chürelsüch. (Archivbild) (picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt)

Chürelsüch weist die Anschuldigungen zurück und sicherte zu, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Aus der Regierungspartei waren Vorwürfe gekommen, er habe persönlich von einem staatlichen Eisenbahnprojekt profitiert. Laut dem ehemaligen Bürgermeister der Hauptstadt Ulan-Bator, Chischgeegiin Njambaatar, soll Chürelsüch umgerechnet rund 23 Millionen Euro angenommen haben. Die Opposition forderte seinen Rücktritt. Die Mongolei ist ein Binnenstaat zwischen Russland und China

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.