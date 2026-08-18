Experte warnt
Moorbrände können bedenkliche Menge an Schadstoffen freisetzen

Durch Brände in Mooren wie jetzt im Hohen Venn in Belgien werden zahlreiche Schadstoffe freigesetzt. Darauf weist der Umweltforscher Dominik Henrik Zak von der Universität Aarhus hin.

    Rauch steigt aus dem verbrannten Boden im Naturschutzgebiet Hohes Venn auf.
    Waldbrand im Hohen Venn, die Bekämpfung des Waldbrandes ist wegen des torfhaltigen Bodens in dem Naturschutzgebiet besonders schwierig. (Nicolas Lambert / belga / dpa / Nicolas Lambert)
    Zak sagte im Deutschlandfunk, bei einer Laborstudie habe sich gezeigt, dass es nach einem Schwelbrand zu einem hohen Austrag gewässerbelastender Stoffe kommen könne. Dazu zählten etwa Fluorid und Sulfat, die in hohen Konzentrationen bedenklich seien. Um solche Schwelbrände zu vermeiden, wäre es das beste, die Moore wieder vollständig zu vernässen, sagte Zak. Wenn man die Entwässerung aufgebe, könne sich der ursprüngliche Wasserstand wieder herstellen - teilweise innerhalb weniger Wochen. Dann bestehe keine Gefahr mehr für einen Moorbrand.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.