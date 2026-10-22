Treffen von sieben Staaten

In Istanbul treffen sich morgen sieben Staaten zu Beratungen über mehrere Themen (Archivbild). (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Ryumin)

Wie aus dem türkischen Außenministerium verlautete, soll es bei dem Treffen in Istanbul um die Palästina-Frage, die Situation in der Straße von Hormus, die Entwicklungen im Jemen und ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs gehen.

Eingeladen sind den Angaben zufolge die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Bundesaußenminister Wadephul hat nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa bereits zugesagt. Außerdem sollen die Türkei, Saudi-Arabien, Pakistan und Ägypten bei den Gesprächen dabei sein. Diese hatten sich erst in diesem Jahr als "R4"-Staatengruppe zusammengeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.