Russlands Krieg gegen die Ukraine

Ein Mann überquert in Oleschky in der Region Cherson eine Straße. Über die Fahrbahn sind Anti-Drohnen-Netzen gespannt. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Die russische Führung war nach ukrainischen Angaben nicht bereit, die Feuerpause zu verlängern, wie ein ranghoher ukrainischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Außenministerium in Kiew habe Moskau vergeblich eine Verlängerung vorgeschlagen.

Die Waffenruhe für Oleschky in der Region Cherson war am Dienstag in Kraft getreten. Es wurden Lebensmittel, Wasser und Medikamente an die Bewohner geliefert. Am Wochenende waren mit 25 Bussen Menschen aus der Stadt in Sicherheit gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.