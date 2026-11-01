Die Ukraine hat mit Drohnen vermutlich eine Raffinerie in Russland beschädigt (hier ein Archivbild einer ukrainischen Drohne) (Dan Bashakov/AP/dpa)

Das teilte der Gouverneur der Region Nischni Nowgorod mit. Um welches Werk es sich handelte, sagte er nicht. Ukrainische Medien berichteten derweil von einem Angriff auf die Ölraffinerie Kstowo. Diese sei eine der größten Ölraffinerien Russlands, die Kraftstoffe und Schmierstoffe produziere. Nach dem Vorfall wurden Ermittlungen wegen Terrorismus eingeleitet. Außerdem kündigten die russischen Behörden Maßnahmen an, um die ‌Versorgung an ‌den Tankstellen zu gewährleisten.

Die ukrainische Armee greift immer wieder die russische Energieinfrastruktur an, um die Öl- und Gas-Einnahmen des Kreml zu schmälern.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.