Menschen in der ukranischen Hauptstadt Kiew rufen die internationale Gemeinschaft auf, Oleschky zur Hilfe zu kommen. (dpa / Photoshot)

Beide Seiten teilten mit, die Waffenruhe solle am Dienstag ab 2.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit gelten. Wie lange sie dauern soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Einigung war zuvor von der US-Regierung angekündigt worden. Nach Angaben des Weißen Hauses wurde die lokale Waffenruhe von der First Lady Melania Trump vermittelt.

Der russische Generalstabschef Gerassimow sprach von einer humanitären Operation im Bereich von Oleschky. Der Kiewer Generalstab kündigte in sozialen Medien an, die ukrainischen Streitkräfte würden alles tun, um den Einwohnern der Stadt zu helfen.

Zuletzt hatte bereits der Papst den russischen Präsidenten Putin zu einem Waffenstillstand an der Frontstadt aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.