Russlands Außenminister Lawrow (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Shcherbak)

Das Außenministerium in Moskau erklärte, ausländische Truppen in der Ukraine seien legitime Ziele für das russische Militär. Die französische Regierung in Paris wies die Anschuldigungen zurück. Allerdings bestätigte die beigeordnete Verteidigungsministerin Rufo in der Nationalversammlung einen begrenzten Koordinierungs-Einsatz in der Ukraine. Dieser ermögliche die Ausbildung ukrainischer Soldaten und die Wartung von an die Ukraine gelieferten französischen Rüstungsgütern.

Zuvor hatten Medien über einen mehrmonatigen Einsatz französischer Soldaten in der Ukraine berichtet. Bislang hat kein westliches Land offiziell bestätigt, Einheiten in der Ukraine zu haben. Auf russischer Seite beteiligen sich unter anderem nordkoreanische Soldaten an dem Krieg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.