Bei einer Gewalttat an einer Grundschule in Oregon sind nach Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. (AP / dpa / Joe Kline)

Die Polizei in der Stadt Bend teilte mit, der Angreifer habe rund 15 Schüsse abgegeben. Wie er in den Besitz der Waffe kam, werde derzeit ermittelt. Der 16-Jährige soll weitere 44 Schuss Munition mit sich geführt haben.

Drei Kinder und eine Lehrerin wurden getötet. Ein bewaffneter Augenzeuge erschoss den Täter, der laut Polizei früher selbst an der Grundschule unterrichtet wurde.

Nach Angaben einer Aktivistengruppe hat es in diesem Jahr in den USA bereits mehr als 360 Massenschießereien gegeben. Gun Violence Archive zählt dazu Vorfälle, bei denen mindestens vier Menschen erschossen wurden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.