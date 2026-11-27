Marc Márquez (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Jose Hernandez)

Márquez besaß beim Rennstall Ducati eigentlich noch einen Vertrag für zwei weitere Jahre. Seine Entscheidung begründete er unter anderem mit gesundheutlichen Problemen. Während seiner Karriere hatte Márquez zahlreiche Verletzungen erlitten, unter anderem die Schulter musste mehrfach operiert werden.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.