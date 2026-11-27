Motorrad MotoGP-Weltmeister Marc Márquez beendet Karriere nach der Saison
Der spanische Motorradrennfahrer Marc Márquez beendet nach der Saison seine Karriere. Das teilte der 33-Jährige während eines Trainingslaufs am letzten Rennwochenende des Jahres in Valencia mit. Márquez hatte sich zuvor den achten Titel in der MotoGP-Serie gesichert, der wichtigsten Rennserie der Welt.
Márquez besaß beim Rennstall Ducati eigentlich noch einen Vertrag für zwei weitere Jahre. Seine Entscheidung begründete er unter anderem mit gesundheutlichen Problemen. Während seiner Karriere hatte Márquez zahlreiche Verletzungen erlitten, unter anderem die Schulter musste mehrfach operiert werden.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.