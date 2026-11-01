Chef der Bundesnetzagentur
Müller: Gasversorgung auch bei verfehlten Speicherzielen sicher

Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesnetzagentur auch ohne Erreichen der gesetzlichen Gasspeicherziele aureichend mit Erdgas ‌versorgt.

    Das Foto zeigt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Er steht vor dem Eingang des Dienstsitzes der Bundesbehörde.
    Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur (dpa-news/Wolf von Dewitz)
    Behördenchef Müller sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Deutschland verfüge mittlerweile über Flüssiggas-Terminals, über die der Rohstoff importiert werden könne. Zugleich warnte er vor höheren Kosten.
    Zum ⁠1. ⁠November müssen die meisten deutschen ⁠Gasspeicher nach den gesetzlichen Vorgaben zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. ⁠Für einige Speicher gilt ein niedrigerer Wert von ⁠45 Prozent. Daraus ergibt sich rechnerisch eine ‌bundesweite Vorgabe von rund 70 Prozent. Gestern lag der Füllstand etwas über 61 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.