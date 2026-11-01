Chef der Bundesnetzagentur

Behördenchef Müller sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Deutschland verfüge mittlerweile über Flüssiggas-Terminals, über die der Rohstoff importiert werden könne. Zugleich warnte er vor höheren Kosten. Nach Berechnungen des Interessenverbands "Initiative Energien Speichern" könnte es bei einem extrem kalten Winter zu Engpässen kommen, wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet. Der Grünen-Energiepolitiker Kellner warf Bundeswirtschaftsministerin Reiche mangelnde Vorsorge vor. Es gebe keinen Sicherheitspuffer.
Zum 1. November müssen die meisten deutschen Gasspeicher nach den gesetzlichen Vorgaben zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Für einige Speicher gilt ein niedrigerer Wert von 45 Prozent. Daraus ergibt sich rechnerisch eine bundesweite Vorgabe von rund 70 Prozent. Gestern lag der Füllstand bei etwas über 61 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.