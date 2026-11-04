Der FC Bayern München, hier mit Michael Olise am Ball, hat bei Ateltico Madrid souverän gewonnen. (David Canales / dpa / David Canales)

Die Münchner liegen damit nach vier Spielen auf dem achten Platz in der Liga. Mit dieser Platzierung würden sie direkt in das Achtelfinale einziehen.

Früher am Abend verlor der VfB Stuttgart gegen Galatasaray Istanbul auswärts mit 0:2. Beide Tore für Galatasaray schoss Aleksey Batrakov. Er traf in der 11. und 15. Minute. Den Stuttgartern gelang es nicht mehr, das Spiel zu drehen. Ein Tor von Chris Führich wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

Stuttgart kassierte damit am 4. Spieltag der Champions League die erste Niederlage. Auf dem Konto der Schwaben stehen vier Punkte.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.