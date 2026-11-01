Fußball-Bundesliga

Bayern bleibt damit punktgleich mit dem BVB. Zuvor hatte RB Leipzig den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Gegen den FC Schalke 04 stand es am Ende 2:0. Schalke wartet damit weiter auf den ersten Heimsieg und das erste Heimtor nach dem Aufstieg.
Die weiteren Ergebnisse:
Leverkusen - Stuttgart 2:4
Mönchengladbach - Paderborn 0:0
Augsburg - Freiburg 1:2
Bremen - Hoffenheim 2:0.
Mönchengladbach - Paderborn 0:0
Augsburg - Freiburg 1:2
Bremen - Hoffenheim 2:0.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.