IOC-Frist abgelaufen

Der Sitz des Internationalen Olympischen Komitees, IOK, in Lausanne, Schweiz (picture alliance / imageBROKER / Daniel Schoenen)

Damit muss München sich mit Budapest und Istanbul sowie den Kandidaturen aus Katar, Indien, Südkorea und Südafrika messen. Voraussichtlich im kommenden März entscheidet das IOC, welcher der Kandidaten in die nächste Verfahrensphase vorrückt, den sogenannten "Strategischen Dialog". Im Dezember 2028 wählt die Dachorganisation dann einen oder mehrere bevorzugte Gastgeber für den "Zielgerichteten Dialog" aus, ehe Mitte 2029 bei einer Generalversammlung der Ausrichter für 2036 bestimmt wird. Sollte Europa nicht zum Zuge kommen, würde München für 2040 oder 2044 erneut antreten.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.