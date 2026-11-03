Militärübung zehn europäischer Länder in Polen geplant (picture alliance / Noah Wedel / Noah Wedel)

Beteiligt sind nach französischen und britischen Angaben rund 2.800 Soldaten aus zehn europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Das größte Kontingent mit 1.100 Soldaten stellt Frankreich, Großbritannien entsendet 300 Soldaten. Verschiedene Übungen am Boden und in der Luft sollen in der Stadt Nowa Deba durchgeführt werden, etwa hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, hieß es. Wie die französische Armee erklärte, geht es um die Vorbereitung einer multinationalen Schutztruppe für die Zeit nach dem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron, der ukrainische Staatschef Selenskyj und der damalige britische Premierminister Starmer hatten Anfang des Jahres in Paris eine Absichtserklärung über die Entsendung einer solchen Einheit unterzeichnet. Grundvoraussetzung ist ein Abkommen mit Russland über einen Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.