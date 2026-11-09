Militärübung zehn europäischer Länder in Polen geplant (picture alliance / Noah Wedel / Noah Wedel)

Beteiligt sind rund 2.800 Soldaten aus zehn europäischen Ländern. Deutschland beteiligt sich mit einer Zahl von Soldaten im niedrigen zweistelligen Bereich, teilte die Bundeswehr mit. Die Übung mit Luft- und Bodeneinsätzen findet bei Nowa Deba im Südosten Polens statt, rund hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Bei der Militärübung geht es um die Vorbereitung einer multinationalen Schutztruppe für die Zeit nach dem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron, der ukrainische Staatschef Selenskyj und der damalige britische Premierminister Starmer hatten Anfang des Jahres in Paris eine Absichtserklärung über die Entsendung einer solchen Einheit unterzeichnet. Grundvoraussetzung ist ein Abkommen mit Russland über einen Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.