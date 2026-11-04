Museum Wiesbaden (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Wie ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums mitteilte, werden am Dienstag zehn Schädel an Vertretern der indonesischen Regierung übergeben. Die menschlichen Überreste waren einst Teil der Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze. Er arbeitete vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung in Südostasien. Die Schädel gelangten bereits im 19. Jahrhundert nach Wiesbaden.

Der Rückgabe gingen laut Ministerium mehrere Jahre intensiver Provenienzforschung voraus. Sie ist Teil der Bemühungen der hessischen Landeseinrichtungen, ihre Sammlungen systematisch auf unrechtmäßige Erwerbungen während der Kolonialzeit hin zu untersuchen und Verantwortung für die Geschichte ihrer Bestände zu übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.