Internetdienst Starlink (Symbolbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Musk erklärte, die militärische Version von Starlink, Starshield, werde vom US-Militär und letztlich dessen Oberbefehlshaber, Präsident Trump, kontrolliert.

Selenskyj hatte in einem Interview gesagt, es sei bedauerlich, wenn Trump in dem Konflikt die Seite wechsle und hatte Musk aufgefordert, Einschränkungen bei Starlink abzustellen. Vertreter der Ukraine hatten von Problemen mit Starlink berichtet, wodurch ukrainische Drohnen nicht mehr so schnell fliegen konnten.

Die militärische Version des Satellitennetzwerks ist für die ukrainische Kriegsführung sowohl bei Angriffen als auch bei der Verteidigung von großer Bedeutung. Das System wird nach ukrainischen Angaben unter anderem für Langstreckeneinsätze von Drohnen, Abwehrsysteme gegen feindliche Flugkörper und die Logistik an der Front genutzt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.