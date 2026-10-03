Führungen und Gespräche

DITIB-Zentralmoschee in Köln (imago / Jan Tepass)

Am 30. Tag der offenen Moschee laden sie zu Führungen, Gesprächen und Diskussionsrunden ein. Am Tag der Deutschen Einheit soll die bundesweite Aktion den Austausch fördern und religiöses Leben sichtbar machen. Jährlich kommen rund 100.000 Besucher in mehr als 1.000 Moscheen bundesweit zusammen.

Organisiert wird der Tag der offenen Moschee seit 2007 von den islamischen Verbänden und Religionsgemeinschaften, die im Koordinationsrat der Muslime zusammengeschlossen sind.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.