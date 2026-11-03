Schwerin
Muslimischem Mädchen Kopftuch runtergerissen: Polizei fahndet mit Foto nach verdächtiger Täterin
Die Polizei in Schwerin fahndet mit einem Foto nach einer Frau, die einem 13-jährigen muslimischen Mädchen das Kopftuch heruntergerissen haben soll.
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Der offenbar islamfeindlich motivierte Vorfall ereignete sich vergangenes Jahr an einer Straßenbahnhaltestelle
. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die etwa 45 Jahre alte Gesuchte soll das syrische Kind erst beleidigt und dann attackiert haben. Gegen sie wird unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.