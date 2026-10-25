Ehrung
"Mutmacher, die zeigen, wie es positiv vorangehen kann": Umweltpreis für Juristin und Ingenieur

Die Hamburger Umweltjuristin Roda Verheyen und der Ingenieur Klaus Vossenkaul haben den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erhalten.

    Dr. Roda Verheyen und Dr. Klaus Vossenkaul im Porträt nebeneinander, darunter das Logo des DBU und "Deutscher Umweltpreis"
    Deutscher Umweltpreis der DBU für Roda Verheyen und Klaus Vossenkaul (Deutsche Bundesstiftung Umwelt / Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU))
    Generalsekretär Bonde würdigte die Preisträger als Mutmacher, die zeigten, wie es positiv vorangehen könne. Sie verkörperten Haltung, Beharrlichkeit und Innovationskraft mit klarem Kompass beim Umwelt- und Klimaschutz.
    Bundespräsident Steinmeier überreichte die mit insgesamt 500.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einem Festakt in Aachen.
    Der Ingenieur Vossenkaul hat Hohlfasermembranen entwickelt, die in Kläranlagen problematische Stoffe wie Mikroplastik, Krankheitserreger und multiresistente Keime herausfiltern. Die Juristin Verheyen ist Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts und setzt sich dafür ein, klare rechtliche Vorgaben zum Schutz von Klima und Umwelt zu schaffen.
    Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.