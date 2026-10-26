Generalsekretär Bonde würdigte die Preisträger als Mutmacher, die zeigten, wie es positiv vorangehen könne. Sie verkörperten Haltung, Beharrlichkeit und Innovationskraft mit klarem Kompass beim Umwelt- und Klimaschutz.
Bundespräsident Steinmeier überreichte die mit insgesamt 500.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einem Festakt in Aachen.
Der Ingenieur Vossenkaul hat Hohlfasermembranen entwickelt, die in Kläranlagen problematische Stoffe wie Mikroplastik, Krankheitserreger und multiresistente Keime herausfiltern. Die Juristin Verheyen ist Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts und setzt sich dafür ein, klare rechtliche Vorgaben zum Schutz von Klima und Umwelt zu schaffen.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.