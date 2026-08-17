Mutmaßlich russische Drohne zerschellt in Moldau. (Andreas Stein/dpa)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Region Ștefan Vodă im Südosten des Landes. Es gebe keine Verletzten. Zur Herkunft des Flugkörpers wurden keine Angaben gemacht. Nach Darstellung ukrainischer Medien handelt es sich um eine russische Drohne, die auf den Weg in die ukrainische Hafenstadt Odessa vom Weg abgekommen war. Aus Moskau gibt es bisher keine Stellungnahme.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird der Luftraum angrenzender Länder immer wieder durch Drohnen verletzt. Am Wochenende hatte ein spanischer Kampfjet im Auftrag der NATO eine Drohne ⁠über Rumänien abgeschossen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.