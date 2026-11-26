Das Berliner Kammergericht (imago / Christian Ditsch)

Die Bundesanwaltschaft beschuldigt die 57-Jährige mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit, Informationen an einen russischen Geheimagenten weitergegeben zu haben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa handelt es bei dem Mann um den stellvertretenden russischen Militärattaché. Er wurde aus Deutschland ausgewiesen.

Außerdem soll die prorussische Netzwerkerin versucht haben, weitere Menschen als Informanten anzuwerben, etwa Mitarbeiter im Verteidigungsministerium und aus der Rüstungsbranche. Laut der Bundesanwaltschaft ging es ihr vor allem um Informationen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Angeklagte sitzt seit ihrer Festnahme im Januar in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.