Das Berliner Kammergericht (imago / Christian Ditsch)

Die Bundesstaatsanwaltschaft klagt die Frau wegen der Weitergabe von Informationen an einen russischen Geheimagenten an. Sie soll jahrelang dafür gesorgt haben, dass der Mann hochkarätige Veranstaltungen besuchen konnte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelte es sich um den stellvertretenden russischen Militärattaché.

Außerdem soll die Frau versucht haben, weitere Menschen als Informanten anzuwerben, etwa Mitarbeiter im Verteidigungsministerium und aus der Rüstungsbranche. Laut Anklage soll es ihr vor allem um Informationen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegangen sein.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.