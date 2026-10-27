Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beide seien 24 Jahre alt. Es handele es sich um einen britisch-iranischen Doppelstaatler und einen britischen Staatsbürger. Sie würden wegen Verstößen gegen das Gesetz über die nationale Sicherheit angeklagt und sollten noch heute vor Gericht erscheinen. Die
Ermittler gehen nach eigenem Bekunden von einer Verbindung zum Iran aus.
Ermittler gehen nach eigenem Bekunden von einer Verbindung zum Iran aus.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.