Großbritannien
Mutmaßlicher Anschlagsplan auf US-Stützpunkt - zwei Männer angeklagt

Wegen eines mutmaßlichen Anschlagsplans auf den von den USA betriebenen Militärstützpunkt Fairford in England sind zwei Männer angeklagt worden.

    Schwer bewaffnete Polizisten am Luftwaffenstützpunkt Fairford in Großbritannien
    Nach Anschlagsplan auf US-Luftwaffenstützpunkt Fairford wurden zwei Männer angeklagt. (picture alliance / PA Images / Ben Birchall)
    Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beide seien 24 Jahre alt. Es handele es sich um einen britisch-iranischen Doppelstaatler und einen britischen Staatsbürger. Sie würden wegen Verstößen gegen das Gesetz über die nationale Sicherheit angeklagt und sollten noch heute vor Gericht erscheinen. Die
    Ermittler gehen nach eigenem Bekunden von einer Verbindung zum Iran aus.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.