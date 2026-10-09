Tote bei Waffenkontrolle

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungssanitäterm am Tatort in Berngau in der Oberpfalz. (Tizian Gerbing / dpa)

Bei dem Einsatz wurde der 60-jährige mutmaßliche Todesschütze nach Polizeiangaben leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Waffenbesitzer gestern Nachmittag bei einer routinemäßigen Überprüfung im Ort Berngau eine 54-jährige Mitarbeiterin und einen 45 Jahre alten Mitarbeiter des Landratsamtes Neumarkt erschossen haben. Sie sollten unter anderem kontrollieren, ob der Mann seine Waffen ordnungsgemäß lagert.

Die genauen Hintergründe zu Tat und Täter sind noch nicht bekannt. Die "Bild"-Zeitung berichtet, er sei ein Sportschütze und bislang noch nicht polizeilich auffällig gewesen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.