Vorwurf der Beleidigung

Das Außenministerium in der Hauptstadt Naypyidaw bestellte den Diplomaten ein und übergab ihm eine Protestnote. Hintergrund ist eine Videobotschaft des Diplomaten an einen früheren Präsidenten zu dessen Geburtstag. Darin forderte der deutsche Botschafter unter anderem eine bedingungslose Freilassung aller politisch Inhaftierten. In Myanmar hatte sich das Militär 2021 an die Macht geputscht. Nach einer international umstrittenen Wahl regiert Armeechef Min Aung Hlaing als Staatschef.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.