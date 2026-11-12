Vorwurf der Beleidigung
Myanmar legt Geschäftsträger der deutschen Botschaft nach kritischer Videobotschaft Ausreise nahe

Myanmar hat dem Geschäftsträger der deutschen Botschaft, Licharz, die Ausreise nahegelegt und ihm vorgeworfen, sich in Angelegenheiten des Landes einzumischen.

    Min Aung Hlaing inspiziert eine Parade, er trägt eine Uniform.
    Armee-Chef Min Aung Hlaing in Myanmar (Aung Shine Oo/AP/dpa)
    Das Außenministerium in der Hauptstadt Naypyidaw bestellte den Diplomaten ein und übergab ihm eine Protestnote. Hintergrund ist eine Videobotschaft des Diplomaten an einen früheren Präsidenten zu dessen Geburtstag. Darin forderte der deutsche Botschafter unter anderem eine bedingungslose Freilassung aller politisch Inhaftierten. In Myanmar hatte sich das Militär 2021 an die Macht geputscht. Nach einer international umstrittenen Wahl regiert Armeechef Min Aung Hlaing als Staatschef.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.