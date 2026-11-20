Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Völkermordfall gegen Myanmar (picture alliance/ANP/Jeroen Jumelet)

Eine Sprecherin sagte in der Hauptstadt Naypyidaw, es habe sich nicht um eine einstimmige Entscheidung gehandelt. Sie würde sagen, dass sie ungerecht gewesen sei. Der Gerichtshof im niederländischen Den Haag hatte das Vorgehen des Regimes gegen die Rohingya als Völkermord eingestuft und angeordnet, dass Myanmar für die sichere Rückkehr der Geflüchteten sorgen müsse. Zudem müsse das Land Entschädigungen zahlen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Auf diese Punkte ging die Sprecherin nicht ein.

Das Militär in Myanmar hatte 2017 eine Offensive gestartet. Dabei wurden etwa zehntausend Rohingya getötet und hunderttausende vertrieben. Ein Großteil lebt noch immer in Flüchtlingslagern in Bangladesch. Der heutige Präsident von Myanmar, Min Aung Hlaing, war damals Oberbefehlshaber des Militärs und für die Offensive verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.