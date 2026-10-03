Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. In Charkiw wurden dabei auch Wohnhäuser zerstört. (picture alliance / AP Photo / Andrii Marienko / Andrii Marienko)

Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Armee werde damit auf die anhaltenden russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine reagieren. Selenskyj zitierte aus russischen Dokumenten, die seinem Geheimdienst vorlägen. Demnach sollten durch Bombardierungen von ukrainischen Straßen, Schulen und Krankenhäusern Menschen dazu gebracht werden, ihre Städte zu verlassen.

Russland setzte derweil die Angriffe auf Brücken in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fort. Der Beschuss habe auch die wichtige Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Der Verkehr sei eingestellt worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Brücke werde für Truppenbewegungen der ukrainischen Streitkräfte und den Transport militärischer Güter genutzt.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.