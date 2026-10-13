Der SPD-Politiker Alexander Schweitzer. (Archibvild) (AFP / HANNES P. ALBERT)

Er übernimmt im Arbeitsministerium offene Gesetzgebungsvorhaben wie die geplante Rentenreform, die in der Koalition umstritten ist.

Bas' Rückzug hatte in Berlin eine Debatte über den zwischenmenschlichen Umgang in der Politik ausgelöst. Sie begründete ihre Entscheidung mit dem Tod ihrer kranken Stieftochter. Öffentliche Angriffe auf sie, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, seien trotz ihrer schwierigen privaten Situation weiter forciert worden. Grünen-Chefin Brantner meinte, das politische Geschäft sei so hart geworden, dass man es offensichtlich als Mensch kaum bestehen könne. Zugleich kritisierte sie, der Ehrlichkeit halber gehört dazu, dass sich auch nicht so viele aus der SPD vor Bas gestellt hätten in den vergangenen Wochen.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merz und Söder, wiesen Bas' Vorhaltungen zurück. Der rheinland-pfälzische Regierungschef Schnieder, CDU, nannte die Vorwürfe nicht nachvollziehbar.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.