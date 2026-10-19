Wie das bulgarische Verkehrsministerium mitteilte, entschied sich die Besatzung für einen Zwischenstopp in Sofia. Die Luftwaffe habe die Linienmaschine dorthin mit eine Kampfflugzeug begleitet. Anschließend seien die Passagiere in Sicherheit gebracht worden. Laut Austrian Airlines befanden sich an Bord 51 Fluggäste und sechs Besatzungsmitglieder. Nach Informationen der israelischen Zeitung "Haaretz" hatte es eine anonyme Meldung über einen verdächtigen Gegenstand an Bord gegeben.
Die bulgarische Regierung richtete einen Krisenstab ein.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.