Die Besatzung habe sich für eine Landung in der Hauptstadt Sofia entschieden, teilte das bulgarische Verkehrsministerium mit. Die Luftwaffe habe die Linienmaschine dorthin mit einen Kampfflugzeug begleitet. Anschließend seien die Passagiere in Sicherheit gebracht und die Maschine durchsucht worden. Nach Angaben von Austrian Airlines befanden sich an Bord 51 Fluggäste und sechs Besatzungsmitglieder.
Die Passagiere würden schnellstmöglich auf alternative Flüge umgebucht. Die bulgarische Regierung richtete einen Krisenstab ein.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.