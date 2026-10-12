Erfolgreiche Fahndung

Polens Ministerpräsident Tusk teilte in Warschau mit, die Festnahme der beiden türkischen Staatsbürger durch die deutsche Polizei sei im Auftrag der polnischen Behörden erfolgt. Den Verdächtigen werde Brandstiftung vorgeworfen. Tusk sprach von einem weiteren Akt hybrider Kriegsführung. Polens Sicherheitskoordinator Siemoniak sagte, er habe keine Zweifel, dass es sich um Sabotage im Auftrag Russlands handele.
Das US-Satelliten-Netzwerk Starlink wird unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation genutzt.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.