Erfolgreiche Fahndung
Nach Brand von Starlink-Anlage in Polen zwei Tatverdächtige in Deutschland festgenommen

Nach dem Brand in einer polnischen Anlage des Satellitenbetreibers Starlink sind zwei Tatverdächtige in Deutschland festgenommen worden.

    Ein Handy zeigt das Logo von Starlink. Im Hintergrund ist unscharf ein Feld mit gelben Blüten und ein blauer Himmel zu sehen, wodurch der Eindruck der ukrainischen Flagge erweckt wird.
    "Starlink"-Internetdienste spielen sowohl für zivile als auch für militärische Nutzer eine wichtige Rolle in der Ukraine. (picture alliance / NurPhoto / STR)
    Polens Ministerpräsident Tusk teilte in Warschau mit, die Festnahme der beiden türkischen Staatsbürger durch die deutsche Polizei sei im Auftrag der polnischen Behörden erfolgt. Den Verdächtigen werde Brandstiftung vorgeworfen. Tusk sprach von einem weiteren Akt hybrider Kriegsführung. Polens Sicherheitskoordinator Siemoniak sagte, er habe keine Zweifel, dass es sich um Sabotage im Auftrag Russlands handele.
    Das US-Satelliten-Netzwerk Starlink wird unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation genutzt.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.