"Nius"-Chef

Das Auto von "Nius"-Chefredakteur Reichelt wurde angezündet. (Sven Kaeuler / dpa / Sven Kaeuler)

Es wurde auf der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform "Indymedia" eingestellt. Ob es authentisch ist, ist noch unklar. Das Schreiben verweist zur Begründung auf die Arbeit von "Nius". Das Portal gilt als rechtspopulistisch. Chefredakteur ist Julian Reichelt, der früher in leitender Funktion bei der "Bild"-Zeitung war.

Anonyme Veröffentlichungen auf Indymedia möglich

Auf der Plattform "Indymedia" kann jede und jeder ohne Registrierung Beiträge veröffentlichen - auch anonym oder unter falschem Namen. Schon mehrfach haben sich vermeintliche Bekennerschreiben und andere Veröffentlichungen auf "Indymedia" als Fälschungen herausgestellt, sogenannte "False Flag"-Aktionen.

Der Brandanschlag ereignete sich laut Reichelt in der Nacht zu Freitag in Berlin-Charlottenburg. Reichelt sprach von einem "Einschüchterungsversuch". Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung. Da ein politisches Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden könne, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.