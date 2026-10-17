Baden-Württemberg

Studenten haben keinen Zugriff auf Noten und Stundenpläne. (dpa / picture alliance / Julian Stratenschulte)

Noten- und Bewerbungssysteme sowie Raum- und Stundenpläne seien weiterhin offline, sagte der Sprecher des HSZ der Deutschen Presse-Agentur. Lehrkräfte könnten nicht bezahlt werden. Die Situation sei für die Hochschulen verheerend. Derzeit sei nicht absehbar, wann die Systeme wieder verfügbar seien.

Betroffen sind neben Hochschulen auch einige Landeseinrichtungen. Es sei eine Schadsoftware installiert worden, hieß es. Der Cyberangriff auf das Servicezentrum in Reutlingen war in der vergangenen Woche festgestellt worden. Wer dahinter steckt ist bislang unklar.

In dieser Woche hatten sich Hacker Zugriff auf die Datenbank der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verschafft. Betroffen sind nach Angaben der Hochschule rund 51.000 Bewerbungen für das Sommersemester 2026 und das Wintersemester 26/27.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.