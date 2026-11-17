Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (picture alliance / Andreas Gora / Lenny Karpe)

Der Konzern sei in der Verantwortung, die Vorwürfe aufzuarbeiten und daraus Konsequenzen zu ziehen, sagte der SPD-Politiker. Das Datenleck zeige, dass der Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte konsequent geführt werden müsse.

Whistleblower hatten einer Gruppe internationaler Medien etwa 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank zugespielt. Unter anderem das ZDF, der "Spiegel" und die "New York Times" berichten, daraus gehe hervor, dass die Bank interne Warnungen vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen mehrfach übergangen habe. Betroffen seien unter anderem Geschäfte mit russischen Oligarchen und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Die Deutsche Bank teilte mit, die Vorwürfe seien nicht neu. Unter Konzern-Chef Sewing habe das Unternehmen seit 2018 einen grundlegenden Wandel durchlaufen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.